Raiola può portare Mkhitaryan in un’altra big italiana (Di venerdì 14 maggio 2021) Mkhitaryan indeciso se restare a Roma. Può andare via gratis sfruttando una clausola nel contratto. Il futuro può essere al Milan. Grana Mkhitaryan in casa Roma. Sono ore di profonda riflessione per l’armeno, indeciso se restare nel club anche nella prossima stagione visto l’arrivo sulla panchina giallorossa di Mourinho: il rapporto tra i due al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 maggio 2021)indeciso se restare a Roma. Può andare via gratis sfruttando una clausola nel contratto. Il futuro può essere al Milan. Granain casa Roma. Sono ore di profonda riflessione per l’armeno, indeciso se restare nel club anche nella prossima stagione visto l’arrivo sulla panchina giallorossa di Mourinho: il rapporto tra i due al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiantasOO : @jerryscottismo Uno scenario può pure essere che dai il 70% della rivendita a Raiola e paghi 0 di commissione. - TonyHuncho01 : @supplicio12 @JioH501 Sono dieci a lui e venti di commissione a Raiola. È una spesa che, a mio modesto parere, una… - lucailenia04 : @SimoneVazzana Bisogna anche vedere l’accordo che Donnarumma ha con Raiola se è vincolante ci si può fare veramente… - MilanLiveIT : #Milan, spunta una 'pazza' idea per l'attacco ?? Può arrivare grazie a #Raiola ?? ??#MercatoMilan - jerryscottismo : @MattPetcoke @Solo_La_Roma @MinoRaiola Il problema per me infatti è proprio l’approccio di Raiola se da una parte t… -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola può Top e Flop in casa bianconera dopo Sassuolo - Juve Sempre che il buon Mino Raiola non combini qualche scherzetto al club del Presidente Agnelli in ...qual volta un avversario lo punti nell'uno contro uno è ormai un ex giocatore per il quale non può più ...

Milan, c'è il sì di Donnarumma e un altro colpo come vice 'Se proprio vuoi restare al Milan, allora fammi fare al meglio il mio lavoro', ha risposto Raiola '. 'Buffon può giusto venire a casa Milan a vedere come sono fatte le coppe con le grandi orecchie' ...

Raiola può portare Mkhitaryan in un’altra big italiana SerieANews Sempre che il buon Minonon combini qualche scherzetto al club del Presidente Agnelli in ...qual volta un avversario lo punti nell'uno contro uno è ormai un ex giocatore per il quale nonpiù ...'Se proprio vuoi restare al Milan, allora fammi fare al meglio il mio lavoro', ha risposto'. 'Buffongiusto venire a casa Milan a vedere come sono fatte le coppe con le grandi orecchie' ...