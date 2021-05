Rai, bufera su ‘Anni 20’ e il servizio antieuropeista – Video (Di venerdì 14 maggio 2021) bufera sul programma ‘Anni 20’ in onda su Rai2. Irritazione è stata espressa dal settimo piano di Viale Mazzini in particolare per un servizio fortemente antieuropeista trasmesso ieri. L’ad Rai, Fabrizio Salini, a quanto si apprende, starebbe valutando provvedimenti nei confronti dei responsabili. “Cosa offre la casa? Una selezione di tarme essiccate a colazione e un gustoso biscotto alla farina di vermi inzuppato in un bel calice di vino annacquato. Un film dell’orrore? No, ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo”, viene detto in un servizio sull’ok dell’Ue agli insetti come cibo (Guarda il Video). Molte le critiche al programma arrivate da più parti. “Trovo inaccettabile e vergognoso che la Rai metta insieme tutte le fake news e gli stereotipi della propaganda anti europea con ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021)sul programma20’ in onda su Rai2. Irritazione è stata espressa dal settimo piano di Viale Mazzini in particolare per unfortementetrasmesso ieri. L’ad Rai, Fabrizio Salini, a quanto si apprende, starebbe valutando provvedimenti nei confronti dei responsabili. “Cosa offre la casa? Una selezione di tarme essiccate a colazione e un gustoso biscotto alla farina di vermi inzuppato in un bel calice di vino annacquato. Un film dell’orrore? No, ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo”, viene detto in unsull’ok dell’Ue agli insetti come cibo (Guarda il). Molte le critiche al programma arrivate da più parti. “Trovo inaccettabile e vergognoso che la Rai metta insieme tutte le fake news e gli stereotipi della propaganda anti europea con ...

Advertising

repubblica : Rai, bufera contro la trasmissione 'Anni 20' per un servizio anti-Ue. L'ad Salini: in arrivo provvedimenti - Corriere : Rai, bufera su «Anni 20» per il servizio anti europeista. - Efisio31251859 : RT @gervasoni1968: Non si può criticare neppure la Ue. Ormai è regime. Rai, bufera contro la trasmissione 'Anni 20' per un servizio anti-Ue… - calzelunghe17 : RT @sedicizero: Rai, bufera contro la trasmissione 'Anni 20' per un servizio anti-Ue. L'ad Salini: in arrivo provvedimenti - Efisio31251859 : RT @sedicizero: Rai, bufera contro la trasmissione 'Anni 20' per un servizio anti-Ue. L'ad Salini: in arrivo provvedimenti -