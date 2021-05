“Quelli che il calcio” cambia orario (e giorno): andrà in onda il lunedì sera (Di venerdì 14 maggio 2021) Il programma calcistico con Luca e Paolo e Mia Ceran abbandona il palinsesto della domenica per approdare in prima serata, il lunedì sera su Rai2. È ormai un classico il resoconto calcistico con “Quelli che il calcio”, insieme alle risate garantite da Luca e Paolo. L’intramontabile show targato Rai che commenta le partite del campionato italiano di Serie A lascia la domenica pomeriggio per fare spazio a nuovi programmi e viene spostato in prima serata al lunedì. Una svolta epocale per uno dei programmi ormai storici della Rai, che fino ad ora ha sempre accompagnato la domenica pomeriggio della Serie A. Quelli che il calcio 2021: cast e conduttori Il programma di intrattenimento a tema sportivo conta ormai 28 anni dalla prima ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 14 maggio 2021) Il programma calcistico con Luca e Paolo e Mia Ceran abbandona il palinsesto della domenica per approdare in primata, ilsu Rai2. È ormai un classico il resoconto calcistico con “che il”, insieme alle risate garantite da Luca e Paolo. L’intramontabile show targato Rai che commenta le partite del campionato italiano di Serie A lascia la domenica pomeriggio per fare spazio a nuovi programmi e viene spostato in primata al. Una svolta epocale per uno dei programmi ormai storici della Rai, che fino ad ora ha sempre accompagnato la domenica pomeriggio della Serie A.che il2021: cast e conduttori Il programma di intrattenimento a tema sportivo conta ormai 28 anni dalla prima ...

Advertising

RobertoBurioni : Alla fine il vaccino cinese sembra essere meglio di niente, ma non pare paragonabile a quelli approvati. Attendiamo… - ladyonorato : Sono felicissima per @matteosalvinimi, per i suoi figli e tutti quelli che gli vogliono bene. Ma anche orgogliosa d… - RobertoBurioni : @PierluigiBattis I vaccini funzionano in modo fantastico, oltre ogni aspettativa e finora non c'è nessuna evidenza… - exilegallavich : @epynefrina davvero la gente non ha idea di cosa significhi, io ho softbloccato tutti quelli che erano d'accordo con quella - paglialunga00 : RT @Gladys82012839: Il sindaco della capitale dovrebbe essere scelto da tutti gli italiani, non lasciarla in mano a 4 grillini entusiasti d… -