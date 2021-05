Quarto Grado, stasera in tv l’ultima puntata: Denise Pipitone e il caso di Ciro Grillo, cosa vedremo venerdì 14 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Ultimo appuntamento stagionale su Retequattro con Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità. Anticipazioni Quarto Grado, ultima puntata venerdì 14 maggio 2021 Il programma questa sera si occuperà di Denise Pipitone, la bimba sparita a 4 anni nel 2004 da Mazara del Vallo. Le ricerche non si sono mai fermate e dopo l’intervista esclusiva ad Anna Corona, l’inchiesta è ripartita con nuove e inedite testimonianze. Tanti i misteri, soprattutto sul movente del rapimento e sui movimenti delle persone coinvolte. Al centro della trasmissione anche il caso di Ciro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) Ultimo appuntamento stagionale su Retequattro con. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità. Anticipazioni, ultima142021 Il programma questa sera si occuperà di, la bimba sparita a 4 anni nel 2004 da Mazara del Vallo. Le ricerche non si sono mai fermate e dopo l’intervista esclusiva ad Anna Corona, l’inchiesta è ripartita con nuove e inedite testimonianze. Tanti i misteri, soprattutto sul movente del rapimento e sui movimenti delle persone coinvolte. Al centro della trasmissione anche ildi...

CorriereCitta : Quarto Grado, stasera in tv l'ultima puntata: Denise Pipitone e il caso di Ciro Grillo, cosa vedremo venerdì 14 mag… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “QUARTO GRADO”: Testimonianze nuove e importanti su Denise Pipitone e le verità inconciliabili delle… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “QUARTO GRADO”: Testimonianze nuove e importanti su Denise Pipitone e le verità inconciliabili delle… - Moonlig94421095 : RT @You_need_Sora: Ecco in esclusiva Carmelo Abbate che si prepara per la prossima puntata di quarto grado ?????? #iodiconoaquartogrado #iosto… - giusi_vanes : RT @Esquivel__Rulez: domani NON guardiamo Quarto Grado mi raccomando, non diamo ascolti a chi non dovrebbe neanche di pronunciare il nome d… -