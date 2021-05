“Qualcosa non quadra”. Giorgia Meloni, Selvaggia Lucarelli all’attacco: “Chi ha mentito?” (Di venerdì 14 maggio 2021) Selvaggia Lucarelli non si lascia scappare nulla. Sono giorni che la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, si impegna nella promozione del suo ultimo prodotto editoriale da titolo “Io sono Giorgia”, ma Selvaggia Lucarelli non si lascia scappare un particolare ben preciso in merito a un racconto che la Meloni ha reso a proposito di una vicenda molto personale che tira in ballo la madre. “Avete presente la storia strappalacrime sulla madre della Meloni che va ad abortire, a fare gli esami che precedono l’interruzione di gravidanza e lei che all’ultimo ci ripensa e va a farsi cappuccino e cornetto al bar? Beh, c’è un problema cara Giorgia: nel 1976 l’aborto era illegale. Non funzionava così. Hai ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021)non si lascia scappare nulla. Sono giorni che la leader di Fratelli d’Italia,, si impegna nella promozione del suo ultimo prodotto editoriale da titolo “Io sono”, manon si lascia scappare un particolare ben preciso in merito a un racconto che laha reso a proposito di una vicenda molto personale che tira in ballo la madre. “Avete presente la storia strappalacrime sulla madre dellache va ad abortire, a fare gli esami che precedono l’interruzione di gravidanza e lei che all’ultimo ci ripensa e va a farsi cappuccino e cornetto al bar? Beh, c’è un problema cara: nel 1976 l’aborto era illegale. Non funzionava così. Hai ...

