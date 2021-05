Pulizia etnica e giornalisti arrestati: in Etiopia non basta un premio Nobel per la pace (Di venerdì 14 maggio 2021) Quando il primo ministro etiope Abiy Ahmed aveva vinto il premio Nobel per la pace a ottobre 2019, il comitato per il prestigioso riconoscimento aveva ammesso che la decisione poteva essere stata prematura. “Non c’è dubbio che alcune persone penseranno che il premio di quest’anno sia stato assegnato troppo presto”, aveva detto il Comitato norvegese per il Nobel nello spiegare la sua decisione, citando una lunga lista di riforme promosse nei primi mesi dall’arrivo al governo di Abiy. Tra lo storico accordo di pace con l’Eritrea, motivazione principale del premio, e la liberazione di migliaia di prigionieri politici, veniva fatto riferimento anche la fine della censura. Un’attestazione che era suonata come una beffa già dopo poche settimane, quando Abiy aveva preso ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) Quando il primo ministro etiope Abiy Ahmed aveva vinto ilper laa ottobre 2019, il comitato per il prestigioso riconoscimento aveva ammesso che la decisione poteva essere stata prematura. “Non c’è dubbio che alcune persone penseranno che ildi quest’anno sia stato assegnato troppo presto”, aveva detto il Comitato norvegese per ilnello spiegare la sua decisione, citando una lunga lista di riforme promosse nei primi mesi dall’arrivo al governo di Abiy. Tra lo storico accordo dicon l’Eritrea, motivazione principale del, e la liberazione di migliaia di prigionieri politici, veniva fatto riferimento anche la fine della censura. Un’attestazione che era suonata come una beffa già dopo poche settimane, quando Abiy aveva preso ...

