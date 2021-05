Puglia | “salvati dal degrado 334 palazzi storici e immobili rurali” Delli Noci su Titolo II | Capo 6 | attratti investimenti esteri e da altre regioni italiane

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 14 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Oltre 8.300 posti letto in più e 3.459 nuove camere, 334di pregio storico-culturale riportati alla vita; il tutto all’interno di un investimento complessivo da 574 milioni di euro che incrementa l’occupazione per quasi 3mila unità. Sono i risultati dello strumento dedicato alle piccole e medie imprese che operano nel settore del turismo, cioè “II6”. Non solo dati, ma indicatori di una vera e propria metamorfosi sia nell’offerta turistica pugliese che nel recupero del patrimonio e un contributo al successo del brandnel mondo. Una rivoluzione intuita, ma mai rilevata statisticamente con una misura regionale. Per farla emergere è stata necessaria una ricerca dettagliata su tutte le proposte di investimento, condotta da ...