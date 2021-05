Puglia, parametri in netto miglioramento. Italia verso la zona gialla esclusa la Valle d’Aosta Rapporto Gimbe, oggi l'ordinanza del ministro della Salute (Di venerdì 14 maggio 2021) Di Francesco Santoro: parametri in netto miglioramento in Puglia dopo mesi di cattive notizie. Diminuisce ancora il numero degli attualmente positivi per 100mila abitanti: sono 1.080, con una variazione dei nuovi casi in calo di ben 26,3 punti percentuali. L’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid in area medica è scesa al 36 per cento, mentre il dato delle terapie intensive si ferma al 29 per cento. È quanto emerge dall’ultimo report settimanale della Fondazione Gimbe. In tutto il Paese, «l’ulteriore calo dei nuovi casi settimanali –afferma il presidente dell’organismo indipendente Nino Cartabellotta – riflette gli ultimi effetti di sei settimane di zona tutta rosso-arancione». Quanto alla campagna vaccinale pugliese, i numeri aggiornati al 12 maggio ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Di Francesco Santoro:inindopo mesi di cattive notizie. Diminuisce ancora il numero degli attualmente positivi per 100mila abitanti: sono 1.080, con una variazione dei nuovi casi in calo di ben 26,3 punti percentuali. L’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid in area medica è scesa al 36 per cento, mentre il dato delle terapie intensive si ferma al 29 per cento. È quanto emerge dall’ultimo report settimanaleFondazione. In tutto il Paese, «l’ulteriore calo dei nuovi casi settimanali –afferma il presidente dell’organismo indipendente Nino Cartabellotta – riflette gli ultimi effetti di sei settimane ditutta rosso-arancione». Quanto alla campagna vaccinale pugliese, i numeri aggiornati al 12 maggio ...

