Propaganda Live: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, venerdì 14 maggio

Torna come ogni venerdì su La7 Propaganda Live, un programma di e con Diego Bianchi. Il programma d'attualità tra i più amati dagli italiani, torna puntuale alle 21:15 con tanti nuovi ospiti. Sempre presenti Diego Bianchi e Marco Dambriosio detto 'Makkox'.

Propaganda Live: ospiti di oggi 14 maggio

Gli ospiti della serata saranno Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi e il maestro Enrico Melozzi per ricordare Ezio Bosso.

mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - fanpage : '7 ospiti…solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l'invito, come scelta professionale non partecipo… - repubblica : Rula Jebreal rifiuta 'Propaganda Live': 'Non vado perché sarei l'unica donna su sette ospiti' - Enzolott : RT @mannocchia: Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e donne -… - MorinelliTony : RT @repubblica: Rula Jebreal rifiuta 'Propaganda Live': 'Non vado perché sarei l'unica donna su sette ospiti' -