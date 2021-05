Procura di Roma, quel rinvio che regala al Csm il tempo per trovare un accordo (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono tanti gli effetti collaterali della decisione del Consiglio di Stato di rinviare all’8 luglio la trattazione dei ricorsi Prestipino-Lo Voi sulla guida della Procura di Roma. C’è da dire che i giudici della V Sezione non avevano altra scelta davanti alle varie istanze di differimento presentate da entrambi le parti, Michele Prestipino e Francesco Lo Voi, formalmente contrapposte. Ma, dicevamo, le conseguenze impreviste sono parecchie. La prima riguarda Marcello Viola. Il Procuratore generale di Firenze – proposto e super favorito su tutti gli altri candidati nel 2019 per la corsa agli uffici capitolini e poi escluso dalla rosa dei papabili solo per essere stato nominato da Luca Palamara all’Hotel Champagne – pensava di avere tutte le carte in regola per tornare in pista nella Capitale. Un’altra sentenza del Consiglio di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono tanti gli effetti collaterali della decisione del Consiglio di Stato di rinviare all’8 luglio la trattazione dei ricorsi Prestipino-Lo Voi sulla guida delladi. C’è da dire che i giudici della V Sezione non avevano altra scelta davanti alle varie istanze di differimento presentate da entrambi le parti, Michele Prestipino e Francesco Lo Voi, formalmente contrapposte. Ma, dicevamo, le conseguenze impreviste sono parecchie. La prima riguarda Marcello Viola. Iltore generale di Firenze – proposto e super favorito su tutti gli altri candidati nel 2019 per la corsa agli uffici capitolini e poi escluso dalla rosa dei papabili solo per essere stato nominato da Luca Palamara all’Hotel Champagne – pensava di avere tutte le carte in regola per tornare in pista nella Capitale. Un’altra sentenza del Consiglio di ...

