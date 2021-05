Primo vero calo di prezzo per Xiaomi Mi Band 6 su Amazon sotto i 44 euro (Di venerdì 14 maggio 2021) Doveva succedere ed è accaduto come previsto anche nei giorni scorsi e oggi assistiamo al Primo vero taglio di prezzo della Xiaomi Mi Band 6 su Amazon. Il fitness tracker tanto apprezzato dagli amanti del benessere sportivo è sceso al di sotto del valore commerciale di 44 euro, per la prima volta in assoluto. Nei giorni scorsi era stata segnalata sulle nostre pagine qualche avvisaglia nella direzione appena messa in risalto. Rispetto al valore di listino della Xiaomi Mi Band 6 di 44.90 euro, si era giù registrato un piccolo taglio di circa 50 centesimi. Meglio ancora, dopo un breve periodo di indisponibilità della soluzione tecnologica, ecco che si era potuto procedere all’acquisto con tempi di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Doveva succedere ed è accaduto come previsto anche nei giorni scorsi e oggi assistiamo altaglio didellaMi6 su. Il fitness tracker tanto apprezzato dagli amanti del benessere sportivo è sceso al didel valore commerciale di 44, per la prima volta in assoluto. Nei giorni scorsi era stata segnalata sulle nostre pagine qualche avvisaglia nella direzione appena messa in risalto. Rispetto al valore di listino dellaMi6 di 44.90, si era giù registrato un piccolo taglio di circa 50 centesimi. Meglio ancora, dopo un breve periodo di indisponibilità della soluzione tecnologica, ecco che si era potuto procedere all’acquisto con tempi di ...

Advertising

wordweb81 : Primo vero calo di prezzo per #XiaomiMiBand6 su Amazon sotto i 44 euro - clarissa_gmai : RT @Alessan45806153: @Maverick_1956 @sfnnicita Gli eventi sismici peggiori, antecedenti al ponte e quasi contemporanei per SF e ME Mw abbas… - Viceitaly : Le Fettuccine Alfredo sono il vero primo piatto di pasta italiano - embrassermoncul : RT @tveongreyjoy: per me è il fatto che Twitter non si stia cagando D3ddy eppure è primo su iTunes è proprio vero che qui siamo in una boll… - 23martins92 : @rprat75 vero però covington sta tirando bene da 3, peccato davvero perché i nuggets li avrei presi volentieri, ora… -