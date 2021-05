Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Un Conte da K.O. Può affondare la Juve” (Di venerdì 14 maggio 2021) "Un Conte da K.O"Apre così la Prima Pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. "In due anni l'Inter ha guadagnato 39 punti sui bianconeri. Conte può affondare la Juve. E fa pace con Lautaro sul ring. Il tecnico domani ha la chance di togliere il 4° posto alla sua ex squadra. Alla Pinetina grigliata, guantoni e risate dopo le scintille di San Siro. La cena è vietata, multati nel blitz Lukaku, Young, Hakimi e Perisic". E ancora "Pirlo, ora è tardi. Bastava ispirarsi all'amico Antonio. Super ingaggio e bonus fiscale perchè CR7 resta. Il piano Milan: Pioli fino al 2024, il sì di Gigio e pressing per tenere. Tomori e Diaz". Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) "Unda K.O"Apre così ladell’edizione odierna de “La”. "In due anni l'Inter ha guadagnato 39 punti sui bianconeri.puòla. E fa pace con Lautaro sul ring. Il tecnico domani ha la chance di togliere il 4° posto alla sua ex squadra. Alla Pinetina grigliata, guantoni e risate dopo le scintille di San Siro. La cena è vietata, multati nel blitz Lukaku, Young, Hakimi e Perisic". E ancora "Pirlo, ora è tardi. Bastava ispirarsi all'amico Antonio. Super ingaggio e bonus fiscale perchè CR7 resta. Il piano Milan: Pioli fino al 2024, il sì di Gigio e pressing per tenere. Tomori e Diaz".

