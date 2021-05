Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Juve-Inter sul ring. Il colpo del ko è per Pirlo” (Di venerdì 14 maggio 2021) "Juve-Inter sul ring"Apre così la Prima Pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. "Derby d'Italia carico di tensioni: i bianconeri rischiano la Champions. Conte e Lautaro, pace con i guantoni: il colpo del ko è per Pirlo. CR7, la mamma lo vuole a Lisbona e lui manda tweet ambigui: 'Non mi fermo qui'. Malagò ricomincia da tre". E ancora "Ora è ufficiale, Lazio-Toro si gioca. Fondi sottratti al Verona: Setti indagato". Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) "sul"Apre così ladell’edizione odierna del “”. "Derby d'Italia carico di tensioni: i bianconeri rischiano la Champions. Conte e Lautaro, pace con i guantoni: ildel ko è per. CR7, la mamma lo vuole a Lisbona e lui manda tweet ambigui: 'Non mi fermo qui'. Malagò ricomincia da tre". E ancora "Ora è ufficiale, Lazio-Toro si gioca. Fondi sottratti al Verona: Setti indagato".

