Premier | Newcastle-Manchester City spettacolare | finisce 4-3 per l’undici di Guardiola Tripletta di Ferran Torres

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si è conclusa a St. James’ Park una sfida pirotecnica tra, valida per la 36a giornata diLeague, 4-3 il risultato finale per gli ospiti. Avanti a sorpresa i bianconeri con il colpo di testa di Krafth, pareggia Cancelo ela ribalta nel giro di 3?, ma si va al riposo sul 2-2 grazie al rigore di Joelington. Altro rigoreal 61? con Willock che si incarica della battuta e sbaglia, ma sulla ribattuta fa 3-2:non ci sta e ribalta nuovamente il risultato portando a 3 le marcature personali nel giro di due minuti. Vincono i Citizens per 4-3 una partita che contava solo per le statistiche, ma che ha regalato tante emozioni, da segnalare una delle tre reti di, uno splendido ...

Manchester City-Newcastle non ha molto da dire per la classifica di Premier League, ma regala una serata magica ad un suo protagonista.