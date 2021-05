Premier League, nuovo record per Bruno Fernandes: superato Lampard (Di venerdì 14 maggio 2021) Bruno Fernandes continua a fare faville in Premier League con la maglia del Manchester United: nuovo record conquistato Come riportato dai vari tabloid inglesi, l’ex Sampdoria e Udinese, Bruno Fernandes, ha raggiunto un nuovo record, appartenuto, fino a ieri, a Franck Lampard. Il gol segnato contro il Liverpool nell’ultima gara con il Manchester United ha portato il portoghese ad essere il miglior centrocampista di Premier League, nella storia, in merito alle reti segnate, considerando tutte le competizioni. L’ultima marcatura di Fernandes è la numero 28. Superata, dunque, quota 27 dell’ex centrocampista del Chelsea, che aveva avuto una stagione ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021)continua a fare faville incon la maglia del Manchester United:conquistato Come riportato dai vari tabloid inglesi, l’ex Sampdoria e Udinese,, ha raggiunto un, appartenuto, fino a ieri, a Franck. Il gol segnato contro il Liverpool nell’ultima gara con il Manchester United ha portato il portoghese ad essere il miglior centrocampista di, nella storia, in merito alle reti segnate, considerando tutte le competizioni. L’ultima marcatura diè la numero 28. Superata, dunque, quota 27 dell’ex centrocampista del Chelsea, che aveva avuto una stagione ...

