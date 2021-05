Premier League | Newcastle-Manchester City 3-4 | è festival del gol | tris di Ferran Torres

(Di venerdì 14 maggio 2021) Valanga di gol nella sfida tra ile il.I Citizens, freschi di successo in, hanno superato i Magpies al termine di una partita davvero emozionante terminata con il punteggio di 4-3. Avanti i padroni di casa con una rete messa a segno da Krafth, poi tra il 39' e il 42' Cancelo e un eurogol con il tacco diribaltano il punteggio fino al pari di Joelinton al 45+6. Nella ripresa al 62' arriva il pari di Willock, poi tra il 64' e il 66' la doppietta diconsegna agli uomini di Pep Guardiola una vittoria che non conta nulla ai fini della classifica.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="8"

Nell'anticipo della 36ª giornata di Premier League il Manchester City Campione d'Inghilterra si impone 4-3 sul Newcastle in trasferta, in un match al cardiopalma. I padroni di casa sbloccano l'incontro con una rete messa a segno da Krafth, poi tra il 39' e il 42' Cancelo e Torres ribaltano il punteggio fino al pari di Joelinton al 45+6. Nella ripresa al 62' arriva il pari di Willock, poi tra il 64' e il 66' la doppietta di Torres consegna agli uomini di Pep Guardiola una vittoria. I ragazzi di Guardiola, già campioni d'Inghilterra, vincono al St. James' Park grazie alle reti di Cancelo e Torres.