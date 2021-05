Precipitato sui binari a San Donato | la tragedia di Andrea Deni

(Di venerdì 14 maggio 2021) San(Milano), 14 maggio - Non ce l'ha fatta, il 48enne che nella serata di mercoledì ècon l'auto da un raccordo dell'A1, all'altezza di San, e si è schiantato ...

Advertising

DanieleScarpini : SAN DONATO È morto l’uomo di Lodi Vecchio precipitato con l’auto sui binari dell’Alta velocità - IL VIDEO - infoitinterno : Morto l'automobilista precipitato sui binari - ilCittadinoLodi : SAN DONATO È morto l’uomo di Lodi Vecchio precipitato con l’auto sui binari dell’Alta velocità - IL VIDEO - nucciaportraits : Comunque, dopo le vergognose battute dei cinesi sui propri fuochi e su quelli indiani, è inquietante che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipitato sui

... 14 maggio - Non ce l'ha fatta Andrea Deni, il 48enne che nella serata di mercoledì ècon l'auto da un raccordo dell'A1, all'altezza di San Donato, e si è schiantatobinari della ...... mentre lo sfortunato turista camminava sul ponte, il cristallo sottopiedi ha iniziato a ... il che significa che se l'uomo fossenon sarebbe sopravvissuto all'impatto sottostante. ...Operai precipitati col pick-up a Rofelle, “E’ l’ennesimo incidente di una strage che continua perchè manca il coraggio di fare le scelte giuste“ tuona Giulia Bartoli, segretaria generale Fillea Cgil T ...Una vetrata è precipitata sul banco, l’unico vuoto in classe, nella II C. Paura martedì mattina nella scuola elementare Anna Frank che fa parte dell’istituto ...