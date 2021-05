Precari della scuola | risarcimento per reiterazione dei contratti a termine non va tassato | migliaia di euro da restituire a docenti e ATA SENTENZA

(Di venerdì 14 maggio 2021) Con due clamorose sentenze il Consiglio di Stato ha sancito in via definitiva che ildel danno daabusiva deiottenuto daie personale Ata, non doveva essere. I giudici amministrativi, chiudendo in appello un giudizio di ottemperanza che davanti al TarPuglia aveva visto soccombere i lavoratori, ha ribadito esplicitamente e confermato l’orientamento prevalenteCorte di Cassazione sulla illegittimitàtassazione Irpef del. L'articolo .

