Pre Juventus-Inter | le dichiarazioni di Pirlo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nel pre, match valido per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021, in programma sabato 15 maggio alle ore 18 all’Allianz Stadium, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Andrea. Pre: cosa ha detto? Dopo essere tornata alla vittoria nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo, lasi prepara ad affrontare l’con l’obbligo della vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla Champions League. Cosi ha parlato il tecnico dei bianconeri, Andrea: “Abbiamo fatto una partita da squadra nonostante venivamo da una brutta sconfitta contro il Milan. C’è stata una bella reazione e non era facile, avevamo bisogno di ...