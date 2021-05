Potenziata la Polizia Scientifica del Commissariato di Treviglio

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Questore Maurizio Auriemma ha ricevuto nella giornata di venerdì 14 maggio il dirigente deldiVice Questore Aggiunto Marco Cadeddu insieme all’Agente Scelto Danilo Messina che, al termine del 1° corso di specializzazione per operatore di, è stato assegnato all’Ufficio didel. Nell’augurare buon lavoro, il Questore ha evidenziato l’importanza del nuovo incarico e dell’Ufficio in cui è stato inserito.

