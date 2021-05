Post-Brexit: nuovi casi di europei detenuti alla frontiera (Di venerdì 14 maggio 2021) Diversi giornali hanno trattato il caso dei cittadini europei detenuti alla frontiera nell’era Post-Brexit. Dopo i drammatici racconti svelati da Repubblica e Politico, ora anche il Guardian si è occupato dell’umiliante esperienza subita dai cittadini europei che sono stati fermati, detenuti in carcere ed infine espulsi. Il premier britannico Boris Johnson si difende: “Siamo nel Leggi su periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) Diversi giornali hanno trattato il caso dei cittadininell’era. Dopo i drammatici racconti svelati da Repubblica e Politico, ora anche il Guardian si è occupato dell’umiliante esperienza subita dai cittadiniche sono stati fermati,in carcere ed infine espulsi. Il premier britannico Boris Johnson si difende: “Siamo nel

