Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) – La borsa di Wall Street apre l'ultima seduta della settimana con tono Positivo cercando mettersi almeno temporaneamente alle spalle i timori sull'inflazione e tornare a concentrarsi sulla ripresa dell'economia. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,56%; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,80% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,13%); sulla stessa tendenza, sale l'S&P 100 (+0,91%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+1,76%), informatica (+1,24%) e beni di consumo secondari (+0,96%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Microsoft (+2,28%), Salesforce.Com (+1,94%), Chevron (+1,70%) e Apple (+1,49%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Walt Disney, che ...

