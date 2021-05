Porsche 911 GT3 | la storia della sportiva più iconica al mondo | dalla 996 alla 992

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nasce tutto nel 1999, quando la sigla GT3 appare, per la prima volta, sulla996. 6 cilindri boxer, cambio manuale a 6 rapporti, 380 Cv per la racing omologata per la strada del marchio di ...

Advertising

TheBennetz : RT @TheBennetz: Nuovo #video di #GTSport, una #gara con la #Porsche 911 RSR nel #circuito di #Suzuka! Andate a vederla sul mio canale #Yout… - TheBennetz : RT @TheBennetz: 2° #video di oggi su #GTSport, una gara di 1 #giro sul #circuito #Special Stage Route X a bordo della #Porsche 911 RSR! Cor… - linkmotorsepoca : PORSCHE - 911 Cabrio - Carrera S - € 54500 Porsche 997 911 Carrera S Cabriolet - Cambio automatico - Interni in pel… - Grandpa82Flores : RT @tacticalpeaks: radracer:Porsche 911 Safari - beatstarletdemi : RT @64minicar: Porsche 911 Carrera S?????? MINI GT 1/64scale #???? #??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche 911

Motorionline

Nasce tutto nel 1999, quando la sigla GT3 appare, per la prima volta, sulla996. 6 cilindri boxer, cambio manuale a 6 rapporti, 380 Cv per la racing omologata per la strada del marchio di Stoccarda. Oggi, dopo ben 7 generazioni, tante novità ma immutato piacere di ...La Techart è già a lavoro sullaserie 992 per creare una nuova edizione della GTStreet R. Le foto spia che vi proponiamo mostrano un prototipo impegnato nei collaudi, e nonostante le pellicole è impossibile ignorare i ...Proposto finora su Vantage AMR, immaginata dalla precedente proprietà come un oggetto da puristi, il cambio manuale 7 marce verrà eliminato dall'offerta Aston Martin nel 2022. Troppo specifico e di ni ...Realizzata sulla base della serie 992 della Porsche 911, la sportiva del tuner tedesco alza ulteriormente l'asticella delle prestazioni ...