Ponticelli, è guerra di camorra: terza bomba in 4 giorni (Di venerdì 14 maggio 2021) Ennesimo episodio legato alla faida tra i clan in corso a Ponticelli: ieri notte è esploso il terzo ordigno in quattro giorni a Napoli Est. Ancora una bomba e' esplosa la notte scorsa, in via Camillo De Meis, a Ponticelli, Napoli Est. Si tratta del terzo ordigno scoppiato nel quartiere in quattro giorni.

vp_farese : RT @Rob_inho_: Intanto a Ponticelli,periferia est di Napoli,siamo al quarto ordigno fatto esplodere nella notte. Il terzo consecutivo!Una g… - Rob_inho_ : Intanto a Ponticelli,periferia est di Napoli,siamo al quarto ordigno fatto esplodere nella notte. Il terzo consecut… - anteprima24 : ** Ponticelli, 3 bombe in 3 giorni, è guerra di #Camorra: 'Non chiudiamoci in casa' ** - concentrazione : #camorra, nuova esplosione nella notte: prosegue la guerra tra i clan a Ponticelli - ElenaIncarnato : #14maggio #Napoli zona est periferia #Ponticelli è la quarta bomba che viene lanciata da un cavalcavia e guerra tra… -