Ponte sullo Stretto, Toti: "in un Paese normale si sarebbe realizzato già 50 anni fa" (Di venerdì 14 maggio 2021) Foto di Luca Zennaro / Ansa Il governatore della Liguria propone il modello Genova per la realizzazione dell'infrastruttura tra Calabria e Sicilia "Quanto fatto in Liguria con la ricostruzione del Ponte di Genova è un modello che dovrebbe essere adottato in tutto il Paese, da assumere per il Recovery Fund". Lo ha affermato il leader di Cambiamo, Giovanni Toti, che ha presentato una mozione nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. E' chiaro il riferimento al Ponte sullo Stretto di Messina, un tema che è tornato fortemente alla ribalta negli ultimi mesi. "In un Paese normale sarebbe già stato realizzato almeno 50 anni fa. Il fatto che qualcuno storca il naso o ne ...

raffaellapaita : Costruire il Ponte sullo Stretto di Messina è cruciale per il destino del Meridione e siamo finalmente a un passagg… - AzzolinaLucia : Mi hanno chiesto cosa pensassi del Ponte sullo Stretto. La mia non è una posizione ideologica, semmai di priorità. - ale_dibattista : NO AL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA Leggi il mio post ?? - nonpervenuto1 : RT @ilmarziano1: Vorrei essere un dentista di Messina solo per realizzare il ponte sullo Stretto. - svanzy : RT @ilmarziano1: Vorrei essere un dentista di Messina solo per realizzare il ponte sullo Stretto. -