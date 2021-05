(Di venerdì 14 maggio 2021) Non poteva passare inosservata ladiin chiusura dell’ultima puntata di5. La conduttrice non solo ha fatto gli auguri di compleanno alla persona sbagliata, ma anche deceduta da ormai otto. È successo il 13 maggio: a trarre in ingannosono stati Tony Ranis e Little Tony. “Amici oggi compie 83il grandissimo zio Little Tony…“, ha detto facendo calare subito il gelo. Poi si è accorta dell’errore, ma ormai era tardi: “Mio Dio, no… No, è Tony Renis. Auguri, un abbraccio, ti voglio bene“, ha cercato di rimediare. È infatti Tony Renis a esser nato il 13 maggio di 83fa, mentre Little Tony è invece nato a Tivoli nel febbraio del 1941, ed è venuto a ...

Advertising

FQMagazineit : Pomeriggio 5, la clamorosa gaffe di Barbara D’Urso: “Buon compleanno!”. Ma è morto da 8 anni - GossipItalia3 : Barbara D’Urso, gaffe clamorosa a “Pomeriggio 5”: «Auguri, Little Tony» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio clamorosa

SoloGossip.it

leggi anche l'articolo > Barbara D'Urso, l'abito è cortissimo: "Quanta volgarità", dettaglio non sfugge Barbara D'Urso, gaffea '5' Dopo un'ora e mezza di diretta Barbara D'Urso ...In chiusura della puntata di5 di ieri, giovedì 13 maggio 2021 , Barbara ha dovuto poi ... accorgendosi subito dellagaffe: 'Mio Dio, no... No, è Tony Renis. Auguri, un abbraccio, ...Ha lasciato i figli minorenni a casa da soli, con l’unica compagnia dei cani, chiedendo alla vicina di “dare un’occhiata”, per partire in vacanza con il nuovo compagno. Una giovane mamma di origine st ...Gaffe in diretta per Barbara d’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha confuso Little Tony, morto, con Tony Renis che invece ha appena compiuto 83 anni ed è vivo. “Amici oggi compie 83 anni il grandis ...