Polonia | Piatek KO | salta Euro 2020

(Di venerdì 14 maggio 2021) Brutta tegola per la nazionale polacca in vista di: Krzysztofnon ci sarà . L'ex attaccante di Genoa e Milan, ora in forza all'Hertha Berlino, è stato costretto ad abbandonare il ...

, che fin qui ha messo a segno sette gol in 32 presenze in questa Bundesliga, sarebbe stato ... Laè inserita nel Girone E insieme a Slovenia, Spagna e Svezia., che ha realizzato 7 gol in Bundesliga in questa stagione, sarebbe stato una delle alternative principali in avanti a Lewandowski e Milik. Laè inserita nel girone E con Slovenia, ...Stagione finita per Piatek: frattura alla caviglia nel match contro lo Schalke 04. Convocazione con la Polonia per gli Europei a rischio.La Polonia è una vera e propria miniera di talenti calcistici. Come mai negli ultimi tempi anche l'Italia vi cerca nuovi giocatori?