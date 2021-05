Politici | rinunciate agli stipendi | lasciate il posto ai miliardari!

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 maggio 2021) Draghi ha rinunciato a prendere loo di presidente del consiglio dei ministri, circa settemila euri netti al mese. Bene? Male? Se abolissero tutti gliper i ministri e per i parlamentari, a fare quei dignitosi mestieri finirebbero per essere soltanto i miliardari. Non sarebbe una buona cosa. (Ard)