Pokémon: il nuovo brano di Katy Perry è disponibile (Di venerdì 14 maggio 2021) “Electric” ci racconta un nuovo modo di intendere la vita: come un’avventura, nel perfetto connubio tra Pokémon e la pop star Katy Perry Non sapevamo se catalogare questa notizia come videoludica o musicale, ma è nel primo campo che Pokémon ha trovato le origini un quarto di secolo fa: la cosa sorprendente è che Katy Perry si unisce ai festeggiamenti dell’anniversario. Si sapeva da tempo che stesse bollendo in pentola un nuovo brano, e ora l’artista ha rilasciato un brano in cui le creature di Nintendo e Game Freak fungono da metafora per il messaggio di incrollabile ottimismo che da sempre aleggia tra le note della cantante. In “Electric”, il tipo a cui appartiene Pikachu è allegorico; è la vita ad essere ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 14 maggio 2021) “Electric” ci racconta unmodo di intendere la vita: come un’avventura, nel perfetto connubio trae la pop starNon sapevamo se catalogare questa notizia come videoludica o musicale, ma è nel primo campo cheha trovato le origini un quarto di secolo fa: la cosa sorprendente è chesi unisce ai festeggiamenti dell’anniversario. Si sapeva da tempo che stesse bollendo in pentola un, e ora l’artista ha rilasciato unin cui le creature di Nintendo e Game Freak fungono da metafora per il messaggio di incrollabile ottimismo che da sempre aleggia tra le note della cantante. In “Electric”, il tipo a cui appartiene Pikachu è allegorico; è la vita ad essere ...

Advertising

RadioAirplay_it : Da oggi in #radio #Electric il nuovo singolo di @katyperry in collaborazione con i #Pokemon per il loro 25° annive… - tuttoteKit : #Pokémon: il nuovo brano di Katy Perry è disponibile #KatyPerry #tuttotek - Mauxa : #Electric il nuovo singolo di Katy Perry in collaborazione con #Pokémon - Lelalitesthings : Ecco il nuovo cucciolotto di casa ?? #PokemonGo #Pokemon #PoGO - NPlayerItalia : Katy Perry svela ufficialmente il suo nuovo singolo in collaborazione con Pokémon -