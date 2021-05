Pmi: Guidesi in Brianza, ‘incontriamo le aziende per capire le esigenze degli imprenditori’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag. (Adnkronos) – Dal design dell’arredamento, riconosciuto a livello internazionale, alla moda di prestigio. Dall’impresa edile, all’artigianato di altissima qualità, per arrivare, quindi, alla multinazionale nota in un tutto il mondo. Questi i temi che contraddistinguono la nuova tappa del viaggio nel tessuto economico lombardo dell’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, che oggi si è ‘immerso’ nella realtà produttiva della provincia di Monza e Brianza. Diverse le aziende del tour dell’assessore lombardo: Berto Salotti di Meda, Farina Ezio (impresa edile) di Desio e Candy di Brughiero. Infine, a Monza, Vimercati Hats, Messina Paolo (parrucchiere storico) e la Boutique dei Sapori. “Questi incontri – ha spiegato l’assessore nel corso delle prime due tappe – servono a Regione per ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag. (Adnkronos) – Dal design dell’arredamento, riconosciuto a livello internazionale, alla moda di prestigio. Dall’impresa edile, all’artigianato di altissima qualità, per arrivare, quindi, alla multinazionale nota in un tutto il mondo. Questi i temi che contraddistinguono la nuova tappa del viaggio nel tessuto economico lombardo dell’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido, che oggi si è ‘immerso’ nella realtà produttiva della provincia di Monza e. Diverse ledel tour dell’assessore lombardo: Berto Salotti di Meda, Farina Ezio (impresa edile) di Desio e Candy di Brughiero. Infine, a Monza, Vimercati Hats, Messina Paolo (parrucchiere storico) e la Boutique dei Sapori. “Questi incontri – ha spiegato l’assessore nel corso delle prime due tappe – servono a Regione per ...

