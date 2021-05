Piscine e stabilimenti balneari verso la riapertura: le regole e cosa si può fare (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 15 maggio ripartono le attività balneari e le Piscine all’aperto. Tra ombrelloni, sdraio e segnaletica, gli operatori del settore sono al lavoro per permettere ai cittadini di godersi bagni e sole, nel rispetto dei protocolli e delle misure per la sicurezza anti-Covid Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 15 maggio ripartono le attivitàe leall’aperto. Tra ombrelloni, sdraio e segnaletica, gli operatori del settore sono al lavoro per permettere ai cittadini di godersi bagni e sole, nel rispetto dei protocolli e delle misure per la sicurezza anti-Covid

