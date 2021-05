Advertising

Ansa_Piemonte : Pirlo 'buona reazione, ci siamo ritrovati'. Tecnico Juve:'Compatti anche nelle difficoltà, aspetto positivo' #ANSA - RaiSport : ?? #Pirlo: 'Rimpianti ci sono' 'Buona reazione col #Sassuolo, abbiamo superato le difficoltà giocando bene'… - Luciano21404794 : @paologaio71 @pierofrangini @pisto_gol @Pirlo_official E mondiale certo.. ?? e le multinazionali ci guadagnano... i… - mario7811 : @MicheleTessari1 @_Furiaceca Ramsey è un discorso a parte perché gli infortuni lo condizionano,riuscissero a tenerl… - patjas74 : @ConteAlmaviva @fabriziochessa2 @rafko74 @GiorgioCMascion @Cicciodicastri @clabotta86j @ngigneGra Buona analisi del… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo buona

... c'è stata unareazione, ci siamo aiutati e siamo stati compatti anche nelle difficoltà, ... Così il tecnico della Juventus, Andrea, spiega il momento dei bianconeri tra il successo contro il ...C'e' stata unareazione e non era facile, ma ci siamo aiutati, siamo stati belli compatti, ... Cosi' Andreatorna sulla vittoria ottenuta sul Sassuolo che aumenta i rimpianti per la stagione ...TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto una partita da squadra nonostante venissimo da una sconfitta brutta. C’è stata una buona reazione e non era facile, ma ci siamo aiutati, siamo stati belli compatti, ..."A Reggio Emilia abbiamo fatto una partita da squadra nonostante la brutta sconfitta contro il Milan: c'è stata una buona reazione, ci siamo aiutati e siamo stati compatti anche nelle difficoltà, ques ...