Piero De Luca (Dem): “Il Pd al lavoro per evitare default” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Siamo consapevoli del problema molto delicato per circa 1400 Comuni che rischiano il default, dopo la sentenza della Consulta che ha cancellato la possibilità di restituire in 30 anni le anticipazioni di liquidità, concesse per pagare i debiti commerciali. Il gruppo Pd lavorerà con attenzione, d’intesa con il governo, per trovare al piu’ presto una soluzione che permetta a tantissimi Comuni italiani di continuare ad assicurare i servizi essenziali e rispondere alle esigenze dei cittadini”. Lo ha dichiarato Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd. A chiedere di trovare al più presto una soluzione, per evitare il caos, anche il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio: ““A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale sulla tempistica del risanamento dei debiti dei comuni, è ora compito del ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) “Siamo consapevoli del problema molto delicato per circa 1400 Comuni che rischiano il, dopo la sentenza della Consulta che ha cancellato la possibilità di restituire in 30 anni le anticipazioni di liquidità, concesse per pagare i debiti commerciali. Il gruppo Pd lavorerà con attenzione, d’intesa con il governo, per trovare al piu’ presto una soluzione che permetta a tantissimi Comuni italiani di continuare ad assicurare i servizi essenziali e rispondere alle esigenze dei cittadini”. Lo ha dichiaratoDe, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd. A chiedere di trovare al più presto una soluzione, peril caos, anche il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio: ““A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale sulla tempistica del risanamento dei debiti dei comuni, è ora compito del ...

