Piatek, frattura alla caviglia e stagione finita per l’ex Milan: salta l’Europeo (Di venerdì 14 maggio 2021) Krzysztof Piatek dice addio ad Euro 2020. Non potrà giocare i prossimi Europei, l'ex attaccante di Genoa e Milan, Krzysztof Piatek. Più grave del previsto, infatti, si è rivelato l'infortunio rimediato mercoledì scorso dal giocatore in occasione della sfida vinta contro lo Schalke. La diagnosi è: frattura della caviglia e stop di almeno 3-4 mesi, come ha confermato anche il responsabile medico della nazionale polacca, Jacek Jaroszewski. Per Piatek, la stagione, è dunque di fatto terminata. A riportare la notizia è stato lo stesso dell’Herta attraverso un post su Twitter in cui viene resa nota la reale entità dell'infortunio dell'attaccante. Una notizia già di per sé tragica, ma che potrebbe avere risvolti ancora peggiore in vista dei prossimi Europei, che prenderanno ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) Krzysztofdice addio ad Euro 2020. Non potrà giocare i prossimi Europei, l'ex attaccante di Genoa e, Krzysztof. Più grave del previsto, infatti, si è rivelato l'infortunio rimediato mercoledì scorso dal giocatore in occasione della sfida vinta contro lo Schalke. La diagnosi è:dellae stop di almeno 3-4 mesi, come ha confermato anche il responsabile medico della nazionale polacca, Jacek Jaroszewski. Per, la, è dunque di fatto terminata. A riportare la notizia è stato lo stesso dell’Herta attraverso un post su Twitter in cui viene resa nota la reale entità dell'infortunio dell'attaccante. Una notizia già di per sé tragica, ma che potrebbe avere risvolti ancora peggiore in vista dei prossimi Europei, che prenderanno ...

