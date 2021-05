Piano pandemico, la versione di Ranieri Guerra: ecco le email di Zambon che potrebbero salvarlo dall’accusa di false dichiarazioni (Di venerdì 14 maggio 2021) Francesco Zambon, l’ex funzionario dell’Oms autore del report, poi ritirato, in cui definiva “improvvisata” la prima risposta italiana all’emergenza Covid-19, ha recentemente pubblicato un libro, intitolato Il pesce piccolo, dove riporta la sua versione dei fatti riguardo lo scandalo che ha coinvolto l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il ministro Speranza e Ranieri Guerra. Quest’ultimo, direttore vicario dell’Oms ed ex direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute, risulta indagato dalla Procura di Bergamo con l’accusa di aver reso false informazioni durante la sua audizione sul Piano pandemico avvenuta lo scorso 5 novembre. Siamo entrati in possesso della memoria difensiva di Ranieri Guerra, depositata in ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Francesco, l’ex funzionario dell’Oms autore del report, poi ritirato, in cui definiva “improvvisata” la prima risposta italiana all’emergenza Covid-19, ha recentemente pubblicato un libro, intitolato Il pesce piccolo, dove riporta la suadei fatti riguardo lo scandalo che ha coinvolto l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il ministro Speranza e. Quest’ultimo, direttore vicario dell’Oms ed ex direttore generale della Prevenzione al Ministero della Salute, risulta indagato dalla Procura di Bergamo con l’accusa di aver resoinformazioni durante la sua audizione sulavvenuta lo scorso 5 novembre. Siamo entrati in possesso della memoria difensiva di, depositata in ...

