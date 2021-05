Peugeot, ecco il nuovo logo del brand (che guarda al futuro) (Di venerdì 14 maggio 2021) Peugeot si evolve, con una nuova immagine di brand all'interno del Gruppo Stellantis e con un nuovo logo che attinge alla propria storia, ma allo stesso tempo è proiettato al futuro. Ora ha un'immagine bidimensionale ideale per il mondo digitale in cui viviamo, ma anche perfetta espressione di quella lunghissima storia di successi che solo il più antico marchio automobilistico del mondo oggi in attività può vantare. Un brand che da lungo tempo ha iniziato ad anticipare gli attuali e futuri bisogni del mercato in termini di elettrificazione, digitalizzazione e customer experience. P eugeot ha presentato la nuova immagine di brand martedì 11 maggio al Meet di Milano, dove si è tenuto un panel condotto dal giornalista Nicola Porro e dal Direttore Generale di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 maggio 2021)si evolve, con una nuova immagine diall'interno del Gruppo Stellantis e con unche attinge alla propria storia, ma allo stesso tempo è proiettato al. Ora ha un'immagine bidimensionale ideale per il mondo digitale in cui viviamo, ma anche perfetta espressione di quella lunghissima storia di successi che solo il più antico marchio automobilistico del mondo oggi in attività può vantare. Unche da lungo tempo ha iniziato ad anticipare gli attuali e futuri bisogni del mercato in termini di elettrificazione, digitalizzazione e customer experience. P eugeot ha presentato la nuova immagine dimartedì 11 maggio al Meet di Milano, dove si è tenuto un panel condotto dal giornalista Nicola Porro e dal Direttore Generale di ...

