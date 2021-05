Pesaro | rompe il naso al marito e va a processo ma nel frattempo la coppia ha fatto pace

(Di venerdì 14 maggio 2021)Ilè geloso, lei gli rifila una testata in faccia e finisce a. Il caso riguarda unapesarese di 53 anni alle prese con dei litigi familiari. Ma anziché seguire il solito ...

Dunque ieri mattina in tribunale al'udienza davanti al giudice monocratico. 'Siamo riusciti a dimostrare che il marito, nonostante i 30 giorni di 'malattia', è comunque tornato al lavoro - ...ACQUALAGNA - Si infortuna su un sentiero di montagna procurandosi la fattura scomposta della caviglia. E' successo ieri verso mezzogiorno a un escursionista falconarese di circa 70 anni che con la ...PESARO - Cala la pressione sugli ospedali, restano ancora alti i numeri dei soggetti in isolamento domestico nel Pesarese, anche se il peso sulla continuità assistenziale più che ...PESARO Il marito è geloso, lei gli rifila una testata in faccia e finisce a processo. Il caso riguarda una coppia pesarese di 53 anni alle prese con dei litigi familiari. Ma ...