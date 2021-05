Perché Sallusti ha lasciato il Giornale (Di venerdì 14 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. 01:15 Sallusti molla il Giornale, ed è veramente un peccato. Con lui ho condiviso tante battaglie, in bocca al lupo per tutto Alessandro! 05:10 Parola ai commensali. 05:42 Lo stipendio di Draghi raccontato da Paragone e Bechis, ma anche dal Foglio che dice: non è un esempio. 07:40 D’Alema piagnucola a Repubblica: “Soldi meritati i miei”, e Mattia Feltri, non è da lui, un po’ sospettoso, ma favoloso contro l’ipocrisia del lider maximo. 09:20 Minzolini su Draghi che brucia il M5s. 10:45 Parola ai commensali. 11:58 Israele e la cattiva coscienza della sinistra contro Letta sul Manifesto. 14:00 I vaccini funzionano, che aspettiamo a riaprire? 14:50 Caos sui candidati del centrodestra: Albertini ci pensa per Milano. 15:30 Parola ai commensali. L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. 01:15molla il, ed è veramente un peccato. Con lui ho condiviso tante battaglie, in bocca al lupo per tutto Alessandro! 05:10 Parola ai commensali. 05:42 Lo stipendio di Draghi raccontato da Paragone e Bechis, ma anche dal Foglio che dice: non è un esempio. 07:40 D’Alema piagnucola a Repubblica: “Soldi meritati i miei”, e Mattia Feltri, non è da lui, un po’ sospettoso, ma favoloso contro l’ipocrisia del lider maximo. 09:20 Minzolini su Draghi che brucia il M5s. 10:45 Parola ai commensali. 11:58 Israele e la cattiva coscienza della sinistra contro Letta sul Manifesto. 14:00 I vaccini funzionano, che aspettiamo a riaprire? 14:50 Caos sui candidati del centrodestra: Albertini ci pensa per Milano. 15:30 Parola ai commensali. L'articolo proviene da Nicola Porro.

