Perché l’aumento dei prezzi può sostenere il pil dell’Italia Parla Poma Nomisma

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Ben venga un ritorno dell’inflazione in Italia. È un segnale positivo che non deve assolutamente spaventare. Se uniamo, infatti, le performance delle nostre imprese con una ripresa dell’inflazione vediamo che si stanno creando le condizioni ottimali per il decollo del paese trainato dalla manifattura”. Lucio, professore di Economia all’Università di Ferrara e responsabile scientifico di, non comprende tutto questo allarmismo perdeiche in Europa si mantiene ancora largamente al di sotto dei limiti consentiti e negli Stati Uniti ha cominciato a correre un po’ di più ma anche lì non è ancora a livelli preoccupanti. Ad essere allarmati sono soprattutto i mercati finanziaritemono che la Federal Reserve possa ritirare prima del previsto gli stimoli monetari e ...