Per aiutare donna malata, barbiere taglierà capelli gratis (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLavorerà gratis per l'intera giornata di domenica in cambio di donazioni a piacere in denaro che consegnerà alla famiglia di una concittadina bisognosa di un intervento salvavita. Così Luigi Cordato, titolare della barberia 'Spettinati' domenica 16 maggio, nel rispetto delle norme anti covid, aprirà il suo salone in via Carlo e Luigi Giordano a Portici (Napoli) dove accoglierà clienti che potranno usufruire gratuitamente del servizio di taglio capelli purchè intendano fare una donazione spontanea in denaro per aiutare una mamma di quattro figli, che ha necessità di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per il quale è necessaria una cospicua somma di denaro. Nel salone sarà presente Alessio, uno dei figli della donna e a lui saranno consegnate le somme offerte in segno di ...

Ultime Notizie dalla rete : Per aiutare Draghi: "Senza figli Italia scompare, assegno unico epocale". Papa: "Riforme per famiglie" "Il Governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani donne - conclude Draghi - . Al sostegno economico diretto delle famiglie con figli è dedicato l'assegno unico ...

Draghi: 'LItalia senza figli finisce di esistere' E quindi il governo "si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani donne, aggiunge, in particolare con l'assegno unico universale, che entrerà in vigore da luglio per i ...

