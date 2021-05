Pepicelli, Noi Campani: “La Sen. Ricciardi scambia fischi per fiaschi” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continua a tenere banco la polemica a distanza tra grillini e mastelliani sull’ex caserma Pepicelli. “Confermiamo quanto ieri ha dichiarato il sindaco Mastella: la Sen. Ricciardi scambia fischi per fiaschi. La Caserma Pepicelli ha una sua autonomia finanziaria, il progetto è pronto ed i lavori partiranno a settembre. Tutto il resto è noia. Quanto agli aspetti politici, non abbiamo alcuna voglia di stare in alleanza con i 5 Stelle nella versione tradizionale, in attesa di Godot Conte… È problema dei pentastellati abiurare, come dichiarano, finanche il loro statuto, che gli fa divieto di sostenere i massoni, come ha ricordato di recente il Sen. Presutto a Napoli, alla riunione pletorica e pubblica del centrosinistra, in odio a Mastella. I ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continua a tenere banco la polemica a distanza tra grillini e mastelliani sull’ex caserma. “Confermiamo quanto ieri ha dichiarato il sindaco Mastella: la Sen.per. La Casermaha una sua autonomia finanziaria, il progetto è pronto ed i lavori partiranno a settembre. Tutto il resto è noia. Quanto agli aspetti politici, non abbiamo alcuna voglia di stare in alleanza con i 5 Stelle nella versione tradizionale, in attesa di Godot Conte… È problema dei pentastellati abiurare, come dichiarano, finanche il loro statuto, che gli fa divieto di sostenere i massoni, come ha ricordato di recente il Sen. Presutto a Napoli, alla riunione pletorica e pubblica del centrosinistra, in odio a Mastella. I ...

