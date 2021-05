Pensioni all’estero | attestazioni e pagamenti | cosa cambia | le novità

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nei prossimi giorni i pensionati che riscuotono in Europa, Africa e Oceania riceveranno da Citibank na i moduli di richiesta di attestazione dell’esistenza in vita. Lo comunica l’Inps in una nota. “L’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotonoriveste particolare importanza per l’Istituto, in quanto la difficoltà di acquisire informazioni complete, aggiornate e tempestive in merito al decesso dei pensionati espone al concreto rischio di erogarenon dovuti”, si sottolinea. L’accertamento, a partire dal 2012, viene effettuato da Citibank na, l’istituto di credito che esegue ial di fuori del territorio nazionale per conto dell’Inps. Tuttavia, il diffondersi della pandemia dovuta al Covid-19 ha comportato, a livello globale, l’adozione di misure di contenimento del contagio che hanno ...