Pd | Provenzano | ' non dipendiamo da evoluzione M5S ma ci riguarda'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Provenzano non

La Sicilia

Dall'altro capo del telefono Francesco Boccia, il vicesegretario Peppe, ma anche Enrico Letta, per provare a rassicurare l'ex ministro.riuscendoci del tutto. Anzi forse proprio per ...... per parlare di una politica intesa come servizio e che sia "solo per il popolo ma con il ... Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, economista; Giuseppe: Politico, ...Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Noi non vogliamo far dipendere le nostre scelte dall'evoluzione dei 5 Stelle ma non possiamo nemmeno dire che questa evoluzione non ci riguardi". Così il vicesegretario Pd ...Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Quanto accaduto a Bologna con il sostegno di un esponente Pd “al candidato di un altro partito alle primarie, non la pongo come una questione statutaria ma politica: è una ...