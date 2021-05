Pd: Letta, ‘lavoro segretario come quello del Ct Nazionale, tutti sanno cosa devi fare’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag (Adnkronos) – Il lavoro del segretario del Pd “è comparabile a quello del Ct della Nazionale di Calcio. Sono due lavori simili, in entrambe questi ruoli tutti gli italiani sanno cosa devi fare, ti dicono cosa devi fare, ti danno consigli. Sono molto contento di questo, dimostra la centralità del ruolo del Pd. Prendo i consigli con grande serietà e attenzione, molti sono centrati”. Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag (Adnkronos) – Il lavoro deldel Pd “è comparabile adel Ct delladi Calcio. Sono due lavori simili, in entrambe questi ruoligli italianifare, ti diconofare, ti danno consigli. Sono molto contento di questo, dimostra la centralità del ruolo del Pd. Prendo i consigli con grande serietà e attenzione, molti sono centrati”. Lo ha detto Enricoalla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

