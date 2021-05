Pd, Letta: “Israele si fermi a legittima difesa, pace è l’unica soluzione. M5s? Pezzi di strada insieme, ma ambizione è guidare il Paese” (Di venerdì 14 maggio 2021) Dalla situazione della Striscia di Gaza, alle nuove missioni per la maggioranza, fino al tema delle riaperture, che avverranno “a giorni”. Enrico Letta parla alla direzione Pd, convocata, di fatto, per parlare di elezioni amministrative dopo l’intesa sfumata con il Movimento 5 stelle in alcune città. È la prima da quando è segretario. “Chiediamo a Israele di fermarsi alla legittima difesa e di non andare oltre, l’escalation sarebbe buttare benzina sul fuoco e chiediamo all’Italia di farsi interprete affinché l’Ue sia protagonista e gli Usa facciano la loro parte, portando una voce di pace”, ha detto il segretario commentando il conflitto in corso sulla Striscia di Gaza. Solo due giorni fa Letta era salito sul palco della manifestazione pro-Israele a Roma, accanto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Dalla situazione della Striscia di Gaza, alle nuove missioni per la maggioranza, fino al tema delle riaperture, che avverranno “a giorni”. Enricoparla alla direzione Pd, convocata, di fatto, per parlare di elezioni amministrative dopo l’intesa sfumata con il Movimento 5 stelle in alcune città. È la prima da quando è segretario. “Chiediamo adi fermarsi allae di non andare oltre, l’escalation sarebbe buttare benzina sul fuoco e chiediamo all’Italia di farsi interprete affinché l’Ue sia protagonista e gli Usa facciano la loro parte, portando una voce di”, ha detto il segretario commentando il conflitto in corso sulla Striscia di Gaza. Solo due giorni faera salito sul palco della manifestazione pro-a Roma, accanto a ...

