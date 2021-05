Pavia | tenta di uccidere compagna incinta dandole fuoco | arrestato

(Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 41 anni, è statodai carabinieri a Vellezzo Bellini, in provincia di, per averto dila propria. L'uomo, ubriaco, la scorsa notte ha iniziato a litigare con la, una 41enne italiana, al secondo mese di gravidanza. Prima l'ha aggredita e l'ha cosparsa di alcol etilico, poi le ha dato. La donna, che ha riportato ustioni su circa il 50% del corpo, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L'uomo è statoe portato nel carcere di

... in particolare da Vellezzo Bellini, località in provincia di. A rendere il tutto ancora più ... Denise Pipitone, Milo Infante vs Anna Corona/ "Smentita di nuovo dagli investigatori"DI ...Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un grave fatto di cronaca avvenuto nella serata di ieri a Vellezzo Bellini , in provincia di. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, un uomo di nazionalità romena di 41 anni ha cercato di uccidere la convivente incinta al secondo mese . La vittima dell'aggressione ...Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 41 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia, per aver tentato di ...La stazione Carabinieri di Bereguardo ha arrestato in flagranza di reato un cittadino romeno 41enne responsabile di tentato omicidio nei confronti della sua convivente. L’uomo, nel corso della decorsa ...