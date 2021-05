Pausa onanismo a lavoro contro lo stress e per la creatività | l’iniziativa di Erika Lust

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Maggio è il mese dedicato all’autoerotismo. Lo avete mai sentito? Se non avete mai avuto modo di venirne a conoscenza, non possiamo non raccontarvi della storia che proviene dall’Inghilterra dove la signora, regista di film erotici, ha deciso di concedere ai membri del proprio staff di prendersi una ““. Il suo obiettivo è quello di portare i dipendenti a sfogare il propriocausato dalla pandemia. Leggi anche -> Trapela un video in cui si dedica ad autoerotismo: espulso dalla nazionale il capitano della Russia Quindi cosa ha fatto sostanzialmente? Ha deciso di permettere unadi 30 minuti ai suoi dipendenti al fine di dedicarsi all’autoerotismo, ma non solo questo, infatti ha deciso ...