Paura per Berlusconi: "Sta male dopo il Covid". La sinistra continua a sciacallare: vuole solo evitare i processi (Di venerdì 14 maggio 2021) La notizia più dolorosa la dà Matteo Salvini, di prima mattina, qualche minuto dopo aver parlato con Silvio Berlusconi, alle prese con i postumi del Long Covid. dopo la decisione Gregoretti "mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà, mi hanno fatto piacere i messaggi di tanti uomini e donne di chiesa, mentre da quelli che erano al governo con me zero" messaggi. La notizia sulle condizioni di salute non rassicuranti l'ha data oggi il leader della Lega, Matteo Salvini, a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. Da ieri il Cavaliere, ricoverato al San Raffaele, desta preoccupazioni per uno stato di prostrazione dovuto ai postumi del Covid, nonostante le solite accuse della sinistra di voler utilizzare l'alibi della malattia per evitare di ...

