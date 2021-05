«Parteciperò alle primarie di Roma. Ma se si candida una donna mi ritiro» (Di venerdì 14 maggio 2021) Stefano Fassina annuncia la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. Ma dichiara di essere pronto a farsi da parte nel caso in cui emerga una candidatura femminile. Prima di tutto, però, il suo pensiero va a quello che accade tra Israele e Palestina. «Roma è anche capitale di pace del Mediterraneo – dice Fassina – Esprimo solidarietà a tutte le vittime. Le responsabilità del governo Netanyahu sono evidenti, come la sproporzione delle ritorsioni: il bilancio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 maggio 2021) Stefano Fassina annuncia la suaturadel centrosinistra per il sindaco di. Ma dichiara di essere pronto a farsi da parte nel caso in cui emerga unatura femminile. Prima di tutto, però, il suo pensiero va a quello che accade tra Israele e Palestina. «è anche capitale di pace del Mediterraneo – dice Fassina – Esprimo solidarietà a tutte le vittime. Le responsabilità del governo Netanyahu sono evidenti, come la sproporzione delle ritorsioni: il bilancio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

