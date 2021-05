Parma, la maglia Black Lives Matter contro la discriminazione (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Parma Calcio scende in campo contro ogni discriminazione. Nel match casalingo contro il Sassuolo, valido per la 37° giornata di Serie A 2020/21, i Crociati indosseranno infatti uno speciale kit dedicata alla lotta contro ogni discriminazione e a Black Lives Matter. Una campagna fortemente voluta dalla società del Presidente Kyle Krause, con l’obiettivo di sottolineare con L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) IlCalcio scende in campoogni. Nel match casalingoil Sassuolo, valido per la 37° giornata di Serie A 2020/21, i Crociati indosseranno infatti uno speciale kit dedicata alla lottaognie a. Una campagna fortemente voluta dalla società del Presidente Kyle Krause, con l’obiettivo di sottolineare con L'articolo

Advertising

1913parmacalcio : Nella realtà in cui vogliamo vivere ogni vita conta. Scendi in campo con noi contro ogni discriminazione. Il ric… - NMkits : RT @1913parmacalcio: Nella realtà in cui vogliamo vivere ogni vita conta. Scendi in campo con noi contro ogni discriminazione. Il ricava… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Il Parma lancia la maglia “Black Lives Matter” contro ogni forma di discriminazione - lookingforsamu : #ParmaCalcio a sostegno del movimento #BlackLivesMatter ecco come?????? - 999lorxnzo : RT @CalcioFinanza: Il Parma lancia la maglia “Black Lives Matter” contro ogni forma di discriminazione -